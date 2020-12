Barsanti: “Bene l’ok all’unanimità alla risoluzione per la liberazione dei pescatori siciliani in Libia”

Una risoluzione per chiedere al governo di attivarsi per la liberazione dei diciotto pescatori siciliani prigionieri in Libia è stata votata all’unanimità dal consiglio comunale nella seduta di giovedì sera (10 dicembre). Il documento, inizialmente protocollato dal consigliere di opposizione Fabio Barsanti, era stato integrato dalla maggioranza e sottoscritto da quasi tutti i capigruppo.

“Giovedì sera il consiglio comunale ha votato all’unanimità una risoluzione con la quale ha espresso solidarietà ai pescatori siciliani prigionieri in Libia e alle loro famiglie – dichiara Barsanti in una nota – e richiesto al governo un intervento immediato per arrivare alla loro liberazione. Il documento era stato protocollato alcune settimane fa dal sottoscritto, e doveva essere discusso nella seduta del 30 novembre. I capigruppo di maggioranza, su proposta del consigliere di Sinistra per Tambellini Francesco Lucarini, avevano proposto il ritiro del documento al fine di una sua integrazione e condivisione. Proposta che ho accettato con piacere, al fine di trovare la massima condivisione. Il documento approvato è stato dunque integrato e sottoscritto dai gruppi consiliari di CasaPound Italia, Sinistra per Tambellini, Partito Democratico, Lucca Civica, SiAmo Lucca, Movimento 5 Stelle e Lei Lucca“.

“Da ormai cento giorni diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono prigionieri nelle mani dei miliziani di Haftar con l’accusa di aver sconfinato in acque libiche – prosegue la nota di Barsanti – subendo un’ingiusta privazione della libertà personale. Un episodio che rappresenta la punta di un iceberg caratterizzato di un’escalation di aggressioni e attacchi che le imbarcazioni italiane e tunisine subiscono dalle milizie libiche. Il governo di Haftar, non riconosciuto dalla comunità internazionale, sta usando questi lavoratori del mare come ricatto, avendo richiesto addirittura uno scambio di prigionieri col fine di liberare quattro scafisti libici accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per la morte di una cinquantina di immigrati lasciati soffocare nella stiva della barca che stavano conducendo presso le nostre coste. Il Consiglio all’unanimità ha deciso di chiedere a sindaco e giunta di “assumere iniziative presso il governo nazionale e il ministero degli esteri al fine di adoperarsi, senza indugi, per ottenere la liberazione, senza condizioni, dei pescatori trattenuti arbitrariamente dalle milizie di Haftar e consentire immediatamente il rientro in Sicilia dei pescherecci e degli equipaggi“. Un atto doveroso per quei pescatori e per il ruolo dell’Italia a livello internazionale”.