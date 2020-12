Montemagni (Lega): “Niente zona gialla, con Giani ogni speranza è vana”

“Nonostante l’indole tipicamente democristiana del presidente Giani anche stavolta i toscani hanno dovuto ingoiare l’ennesima delusione, visto che l’agognato e pensiamo meritato ingresso in fascia gialla è stato rimandato, plausibilmente, di una settimana”. Lo afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“I cittadini di Piemonte e Lombardia, tanto per fare due esempi a nostro avviso significativi – prosegue il consigliere – da domani godranno di restrizioni attenuate, mentre la Toscana, nonostante il solito marcato ottimismo di chi la governa, rimarrà inesorabilmente ancorata all’arancione. A questo punto appare evidente che il peso politico del presidente sia molto basso e questo fatto, in generale, non è certamente una buona notizia per tutti noi”.

“In definitiva, quindi – conclude Elisa Montemagni – sarà ancora una settimana di passione per i tanti commercianti che, giustamente, speravano di poter finalmente sfruttare adeguatamente questi giorni pre-natalizi per recuperare, anche se in minima parte, le pesanti perdite fin qui accumulate; ci auguriamo, pertanto, che il presidente abbia, ora, il buongusto di centellinare le parole, evitando frasi del tipo: “Ho una mezza promessa di Speranza…”. Mi spiace, ma ormai, nessuno gli crede”.