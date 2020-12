Rifondazione: “Piano straordinario di manutenzione contro il dissesto idrogeologico”

Rifondazione Comunista Lucca prosegue nei suoi quotidiani interventi su ogni tematica, locale e nazionale, in un rinnovato slancio di comunicazione. Stavolta è il turno del dissesto idrogeologico.

“Il territorio è troppo abbandonato – dice il partito lucchese – Nessuno fa più opere di corretta regimazione sulla propria proprietà, anche perché se ne è persa la cultura di come effettuarle, si preferisce cementificare il tutto. Le caditoie che raccolgono acqua dalle zanelle stradali sono in gran parte ostruite, non esiste più la figura dello stradino, così importante per la manutenzione stradale, così l’acqua, come un fiume in piena segue la strada fino a che si riversa con irruenza sul versante creando smottamenti. Manca la manutenzione ordinaria, ma anche quella straordinaria. La “diga” di Borgo a Mozzano è completamente interrata e ogni volta, anche con portate di piena non al massimo, si rischiano di allagare le case sulla statale del Brennero. Ma perché questi cittadini debbono subire le incurie della mancata manutenzione dello sbarramento? E se il Ponte del Diavolo subisse danni o addirittura crollasse per una piena eccezionale ostruita dall’interramento?”.

“Intanto il Brennero – prosegue Rifondazione – poche centinaia di metri più a monte del Ponte del Diavolo è stato eroso dalla corrente del fiume e attualmente è chiuso. Forse sarebbe successo ugualmente ma i lavori di movimento terra effettuati da poco tempo, non si sa a quale motivo, nell’alveo del fiume hanno deviato la corrente proprio in quel punto. Poche centinaia di metri a valle dello sbarramento, in riva sinistra, al semaforo all’altezza del bivio per Corsagna, dove il fiume aveva già eroso e dove si è già intervenuti parzialmente, le difese spondali eseguite alcuni decenni fa con utilizzo di palancole in acciaio ormai da anni sono in rovina, ma non si interviene, così che forse la prossima piena rischia di portare via alcune centinaia di metri di strada con danni ingentissimi e mesi di chiusura della strada”.

“È ora – è la posizione del partito .- di porre rimedio a questa mancanza di prevenzione del dissesto idrogeologico, anche perché prevenire significa evitare morti e danni irreparabili ai privati cittadini e alle infrastrutture viarie e prevenire significa anche risparmiare economicamente. Non servono le grandi opere in Italia, quelle servono solo per rimpinguare le casse delle grandi lobby, quelle del cemento e dell’acciaio. Macchè Tav e Ponte sullo Stretto, servono immediatamente a tappeto sul territorio una serie di interventi medio piccoli che risanino l’ormai ferito quasi mortale che è il nostro territorio e che al tempo stesso vengano affidati a piccole medie ditte locali che in questa maniera potrebbero riuscire a sopravvivere in questa maledetta crisi economica dettata dal Covid 19. Ma dettata anche dalla mancanza di obiettivi finanziari in difesa delle classi più deboli, comprese le medie e piccole partite iva. Patrimoniale subito sui grandi patrimoni”.