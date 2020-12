“Sanità pubblica e 500mila assunzioni”: presidio del Prc a Campo di Marte

Presidio di Rifondazione Comunista oggi (12 dicembre) all’ingresso dell’ospedale Campo di Marte per lanciare la campagna nazionale del partito per il rilancio della sanità pubblica con la richiesta di 500mila assunzioni.

“La pandemia – dice il Prc di Lucca – ha reso evidente l’insostituibilità di solide e diffuse strutture pubbliche per assicurare le condizioni di base, salute, formazione e ricerca, trasporti, qualità dei servizi e competenze operative. Il pubblico serve, a cittadine e cittadini, alla stessa economia. Dopo anni di tagli che hanno reso più fragile e impoverito il nostro paese è venuto il momento di investire nel pubblico destinando la gran parte delle risorse disponibili per rafforzare tutte quelle strutture dotazioni e attività indispensabili per garantire i diritti e il futuro. L’Italia ha un numero di dipendenti pubblici molto al di sotto della media europea ed è indispensabile colmare questo gap con 500mila assunzioni, reinternalizzare i servizi a tutti i livelli, stabilizzare tutti i precari a partire dalla sanità”.

“Mettiamo al centro della nostra campagna – conclude la nota – la valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici perché restituire loro dignità e riconoscimento sociale significa migliorare anche la qualità dei servizi. Rifondazione Comunista per questo sostiene anche le rivendicazioni del pubblico impiego”.