Aiuti ai bus scoperti panoramici, Mallegni: “Finanziamento solo per pochi”

“Ok agli aiuti ai bus scoperti panoramici, ma tutto il resto del settore?” Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni critico sul decreto ristori quater firmato dal ministro Dario Franceschini che prevede 10 milioni di euro come incremento al fondo dei tour operator.

“Sembrerebbe una boccata di ossigeno per un settore colpito forse più degli altri dalla pandemia anche se, in realtà, i finanziamenti sembrerebbero destinati solo a una piccolissima percentuale del comparto. Novità del nuovo decreto è infatti il codice Ateco 493100, requisito essenziale per ricevere il finanziamento, e che corrisponde esclusivamente agli autobus panoramici scoperti. Benissimo aiutare queste realtà che sono completamente provate dall’epidemia che sta distruggendo il turismo, ma trovo ingiusta la destinazione ai solo bus panoramici scoperti – commenta Mallegni-. In questo modo la maggior parte delle aziende del settore non riusciranno a risalire, mettendo ancora di più in ginocchio un settore vitale per il nostro paese ma già quasi al collasso”.

“Importante sapere è infatti che in Italia i mezzi che circolano con il codice Ateco richiesto sono solo 100 e l’80% di questi è di proprietà di una sola azienda, situazione che, inevitabilmente, falsa il mercato della libera concorrenza – conclude il senatore azzurro -, prendiamo atto che il governo ha provveduto a dare un po’di respiro a questo settore ma la conclusione è che questo finanziamento milionario andrà a beneficio solo di pochi. Questa è la dimostrazione di come, ancora una volta, i procedimenti e le decisioni dell’esecutivo vengono presi con poca attenzione, non valutando una precisa linea d’azione e portando così risultati mediocri”.