Lavori pubblici, in viale San Concordio a Pontetetto arriva l’asfalto fonoassorbente

Nuovo appuntamento sul piano triennale dei lavori pubblici nella commissione comunale guidata dal presidente Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini). Si iniziano a chiarire numeri e conti in attesa del necessario passaggio di giunta propedeutico all’approdo in consiglio comunale dell’atto.

Fra gli annunci più importanti la realizzazione dell’asfalto fonoassorbente sul viale San Concordio a Pontetetto, lo stanziamento di 150mila euro per la riqualificazione dei marciapiedi in alcune zone della città e l’intervento per il parco fluviale, che sarà parzialmente cofinanziato dalla società che sta realizzando l’impianto idroelettrico.

L’assessore Celestino Marchini ha ‘ridato i numeri’ del piano che parla di 65 milioni di euro di interventi nel triennio 2021-2023. “La differenza – sottolinea – è di 7 milioni di risorse in meno rispetto all’anno precedente, ma se si espungono tutte le voci che riguardano i quartieri social, che sono un intervento del tutto straordinario, abbiamo 750mila euro in più”.

Celestino Marchini entra nel dettagli delle voci riguardanti l’anno 2021: “Per l’edilizia pubblica – dice – ci sono 6,5 milioni di euro di cui 1,4 di mezzi propri, cui si aggiungono 660mila euro di lavori sotto i 100mila euro. Sono quasi 3 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Di questi quai due milioni sono garantiti da mezzi del Comune e mutui destinati alle manutenzioni straordinarie, alla messa in sicurezza e alla indagine e recupero del patrimonio”.

Fra gli interventi puntuali previsti sulle scuole Marchini ricorda “la ristrutturazione dell’ex casa del custode alla scuola Carlo Del Prete per ospitare gli uffici del Cpia e il prosieguo dell’opera di rimozione dei bagni alla turca nelle scuole”.

Nel 2021 per gli impianti sportivi sono previsti lavori per 845mila euro. “Fra questi ci sono – spiega Marchini – i lavori per la palestra di San Lorenzo a Vaccoli e quelli per la nuova struttura della pista di pattinaggio all’ex ostello di San Marco. In cantiere anche l’adeguamento allo stadio di Saltocchio e la realizzazione di una palestra per il pugilato”.

È di 2,5 milioni l’impegno pluriuennale per la riqualificazione della palestra dei Bacchettoni. Sul tema è il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Buchignani, a chiedere lumi, soprattutto per gli interventi sul Palatagliate e sullo stadio Porta Elisa. “Sul palazzetto – dice Marchini – nel piano triennale ci sono circa 1,5 milioni di euro. Lo stadio, invece, non è stato inserito nel piano triennale perché sta andando il discorso con la società e avrebbe poco senso inserire il progetto nel documento del Comune”.

Notevole l’impegno per le strade, pari a 13,8 milioni di euro. Quasi 1,5 milioni di euro saranno dedicati ad asfalti e piccoli interventi. “Ogni anno – spiega Marchini – stiamo riuscendo a inserire qualche risorsa in più. In particolare ci sono 100mila euro per gli asfalti fonoassorbenti: il primo intervento sarà sul viale San Concordio a Pontetetto, in una località dove siamo un po’ sopra la soglia del rumore”.

Lavori pubblici di manutenzione importanti sono previsti in tutto il territorio comunale: “Lavori per 450mila euro sono previsti al cavalcaferrovia di viale Europa. Lavori in cantiere anche al ponte di via di Castiglioncello e alla casina delle Rose lungo l’acquedotto del Nottolini. Importanti anche gli stanziamenti per le piste ciclopedonali: previsto il completamento di quella in via Nottolini verso Mugnano e la realizzazione di ulteriori tratti su via Matteo Civitali e via Jacopo della Quercia. Nel 2021 sorgeranno anche il nuovo parcheggio di Aquilea e il parcheggio alla scuola di Antraccoli. Ci sono infine 150mila euro stanziati per il rifacimento dei marciapiedi: fra questi lavori è prevista la riqualificazione di quelli in via Teresa Bandettini e in via delle Ville alla Santissima Annunziata”.

Altri fondi sono dedicati all’ambiente, in particolare per gli interventi sulle frane a Tramonte, Pieve Santo Stefano, Piazzano, Chiatri, Brancoli e via di Bozzano. Si concluderà anche l’intervento sul cedimento del muretto al condotto pubblico in via dell’Acquacalda. Sono infine 575mila euro i fondi stanziati per gli interventi sugli edifici comunali, in particolare Palazzo Orsetti.

“Sono stati stanziati 50mila euro per il decoro urbano – prosegue Marchini – e 20mila per il parco fluviale dove una parte dei lavori di manutenzione sarà fatta dalla società che sta realizzando la centrale idroelettrica”:

Importanti interventi anche per il tema traffico dove 285mila euro sono destinati a nuova segnaleticsa orizzontale e verticale con l’incognita, legata a un bando in via di assegnazione, su quale dei due nuovi semafori verranno realizzati fra piazzale Ricasoli e via Barsanti e Matteucci.

I consiglieri Cristina Consani (gruppo misto) e Massimiliano Bindocci (M5S) chiedono in chiusura di lavori un’analisi approfondita sui progetti per i cimiteri, laddove nel 2021 sono previsti lavori al cimitero urbano e alle strutture di Sant’Alessio e di Mulerna. L’assessore Marchini ha proposto per inizio anno un approfondimento sul tema con tanto di sopralluoghi nelle realtà che più necessitano di interventi.