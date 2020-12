“Giani vada a Roma a chiedere aiuti per i ristoratori, lo sconforto sta lasciando spazio alla rabbia”. E’ questo l’intervento del vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Vittorio Fantozzi che questa mattina (14 dicembre) era in piazza Duomo a Firenze davanti alla Regione insieme ai Ristoratori della Toscana tra cui una delegazione di Lucca.

“I ristoratori della Toscana sono allo stremo, non è bastato il loro pellegrinaggio a Roma e le promesse di Conte. Ad oggi registrano un 100% di perdite ed il mancato passaggio alla zona gialla, che in molti invece si aspettavano a partire dallo scorso fine settimana, ha avuto inevitabili ripercussioni negative sugli incassi già drasticamente ridotti. A questo punto il governatore deve mettere a disposizione quanto possibile dalle casse regionali e poi andare a Roma e pretendere dal Governo indennizzi che risarciscano i ristoratori almeno delle perdite del mese lavorativo più importante, quello di dicembre. Con il solo asporto, anche Natale e Capodanno sembrano ormai negativamente segnati -dichiara Fantozzi -. I turisti sono assenti da mesi, i fatturati sono pari a zero, centinaia di famiglie rischiano di ritrovarsi senza un tetto. Lo sconforto sta lasciando spazio alla rabbia”.