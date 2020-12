Fantozzi (Fdi): “Decisioni chiare e rapide per i ristoranti”

“I ristoranti saranno aperti o chiusi a Natale e Capodanno? Servono decisioni chiare e rapide. La Regione deve pretenderlo dal governo perché i ristoratori devono saperlo per fare gli ordini sulla base delle prenotazioni”. Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi.

“Le attività economiche hanno necessità di programmare, tanto più in una situazione grave e caotica come quella che stiamo vivendo – dichiara – Se i ristoranti dovranno stare chiusi, perché si teme il rialzo della curva pandemica, allora bando a indugi e ritardi: servono subito ristori veri e adeguati. Le attività sono chiuse, il solo asporto non dà ossigeno più di tanto, i fatturati sono quasi azzerati, le chiusure uno spettro da evitare con ogni mezzo possibile. Anche la Regione deve fare la sua parte e prevedere fondi di sostegno per ristoranti e bar”.