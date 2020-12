Società partecipate, scontro in consiglio comunale

Botta e risposta in apertura del consiglio di comunale di questa sera (15 dicembre) in cui è stato discussa la “relazione sull’attuazione del piano delle partecipazioni pubbliche 2020”, in cui maggioranza e opposizione si sono scontrati su diverse questione, prima su tutte Gesam Reti spa.

Ad illustrare il punto è l’assessore Giovanni Lemucchi: “Dalle risultanze delle verifica effettuata, da parte nostra non si ritiene necessario procedere ad ulteriori azioni di razionalizzazione. Sono state concretizzate tutti quei provvedimenti prefissati negli ultimi anni. Gli obiettivi che ci eravamo prefissi erano tre: aderenza delle società al quadro normativo/alla legge, razionalizzazione che portasse ad una maggiore efficacia dei servizi e riduzione dei costi. Ciò che è stato fatto negli ultimi anni è qualcosa di importante e ci offre una base solida per affrontare i prossimi anni. Nel 2019 è stato un anno di risultati eccellenti. Cinque società sono in liquidazione. La cosa da segnalare è quella relativa a Lucca Crea, qui c’è da fare una valutazione sulla possibilità di superare l’eventuale connotazione di società in house. Aggiorneremo il consiglio sulla questione Gesam Reti. Ci tenevo – conclude – a ringraziare gli uffici e gli amministratori per il lavoro”.

“Società partecipate: l’amministrazione Tambellini ha distrutto un sistema che ha prodotto negli anni ricchezza ed occupazione per il territorio lucchese”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fdi Marco Martinelli attaccando frontalmente il sindaco Tambellini durante il consiglio comunale che ha affrontato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del comune di Lucca.

“In particolare – ha aggiunto Martinelli – questa amministrazione è andata ad incidere negativamente su Gesam Spa. Prima si è proceduto alla vendita di Gesam Gas e Luce con Lucca Holding che ha portato a supporto della vendita della società Gesam Gas e Luce un sunto di una sentenza del Tar della Puglia che riguardava la vendita da parte della Regione Puglia di un centro termale. Oggi – ha proseguito il capogruppo Fdi- l’amministrazione intende proseguire lo smantellamento di Gesam Reti Spa. Infatti già dallo scorso anno i vertici della società Gesam Reti Spa sono impegnati nell’individuazione di un percorso che verosimilmente porterà Gesam Reti Spa a confluire in una grande società dove Lucca Holding andrà in minoranza privando Lucca del controllo anche di questa società. E’ fondamentale- ha concluso Martinelli- che il consiglio comunale sia coinvolto non a cose fatte ma su ogni passo che l’amministrazione comunale intenderà intraprendere”.

La risposta del consigliere Claudio Cantini: “La commissione è sempre stata informata di quanto avveniva nella società, Martinelli è a conoscenza di tutto e appena ci saranno novità verrà informato. Non abbiamo mai nascosto niente. Ricordo al consigliere Martinelli che al nostro primo anno di amministrazione, per fare un esempio, Clap era sull’orlo del fallimento. Oggi le società partecipate del comune sono tutte in attivo e i cittadini risparmiano un monte di soldi. Su Gesam Gas le leggi sono leggi, il Comune non può tenere società economiche. Se le quote non fossero state avvenute in quel momento, avrebbero avuto un valore molto inferiori vista la pandemia. Caro consigliere Martinelli, i numeri non mentono”.

Critico anche il consigliere Enrico Torrini: “Anche io sono sempre stato contrario alla vendita di Gesam Gas e Luce. Le commissioni richieste non vanno rifiutate, non è una questione corretta”. Cantini non ci sta: “Le commissioni su Gesam sono sempre state fatte, ma al momento non ci sono novità. Aspettiamo che termini la gara prima di convocare la commissione”. Sul punto critica anche la consigliera Cristina Consani: “Una commissione in più non era uno spreco di tempo e soldi, un argomento così importante merita attenzione”.

La discussione è poi passata sulla paga dei Cda delle società partecipate, abbassata e che secondo i consiglieri Nicola Buchignani e Remo Santini “allontana” i professionisti. In parte d’accordo Cantini, che appoggia l’aumento dei compensi.

Per il consigliere Giovanni Minniti: “Le problematiche relative ai servizi offerti ai cittadini sono state sempre più frequenti e questo dipende anche dalla mala organizzazione delle aziende partecipate. Sono lasciate allo sbando”.

Sull’argomento interviene anche il consigliere Massimiliano Bindocci: “Le partecipate erano diventate anche a Lucca la fogna della lottizzazione politica, dove si mettevano i primi dei non eletti. Anche a Lucca ci sono stati dei problemi, basta guardare i bilanci e i risultati. Ci sono stati degli esempi imbarazzanti. Complessivamente il lavoro fatto in questi anni ha migliorato la realtà, soprattutto grazie alle normative nazionali. La strada per la trasparenza è ancora lastricata e in salita, restano una serie di problemi: penso alla nomina di Lucca Crea”.

Anche per il consigliere Fabio Barsanti “un’eccessiva razionalizzazione dei costi porta ad una minore ‘professionalità’ all’interno del cda delle partecipate. Le tempistiche della nomina di Lucca Crea è contestabile, ricordo ancora il comunicato con le critiche a Mario Pardini: qui c’è stata un po’ di ipocrisia da parte del Pd, visto anche le scelte fatte successivamente. Per quanto riguarda la nuova sede di Sistema Ambiente: è previsto un aumento dei costi?”.

L’assessore Lemucchi risponde a tutte le polemiche: “I numeri parlano chiaro ed invito tutti ad approfondire i bilanci di tutte le società. Le società è ovvio che sono in continua evoluzione e la pandemia ci mette sicuramente in difficoltà, ma stasera sono state dette delle cose che non rispecchiano la realtà. Rivendico tutto il lavoro fatto a partire dal 2012, un percorso che non è stato affatto facile. E di questo dobbiamo dare merito anche agli amministratori. Sulle nomine sono sempre rispettate le normative di legge: sulla qualità delle persone rispondono i risultati. Su Gesam ripeto: qualsiasi novità ripasserà dal consiglio comunale. Su Sistema Ambiente risponderà l’assessore Raspini, che a breve approfondirà il tema”.

Sul punto all’ordine del giorno interviene anche il sindaco Alessandro Tambellini: “Ricordo che quando entrammo in comune nel giugno del 2012, dopo 2 giorni arrivò l’amministratore di Clap per dirmi che la società era tecnicamente fallita. A Lucca non c’era un soldo per far cantare un cieco. Vogliamo parlare del Polo Fiere e della direzione del passato? Ai consiglieri sfuggono diverse cose. I professionisti che lavorano nelle partecipate sono pagati poco, sono d’accordo: di questo ridiscuteremo quando arriveranno tempi migliori per il nostro comune. Non vogliamo svendere il patrimonio Gesam. Sul teatro del Giglio dobbiamo fare un salto di qualità, pensare più in grande: ma tutti noi siamo pronti per questo? Voglio ricordare anche che Ctt Nord, creata con fatica, è una società sana. Sono pronto ad un consiglio straordinario per dibattere sulla condizione delle partecipate che abbiamo ereditato”.

Il consigliere Santini risponde al sindaco: “Come detto dal consigliere Barsanti, su certi argomenti il canovaccio del primo cittadino è sempre lo stesso. L’amministrazione Tambellini governa da 8 anni, non da pochi mesi. In due anni sono più che raddoppiati i costi per la nuova sede di Sistema Ambiente. Un consiglio straordinario sulla partecipate sì, ma concentriamoci su questi ultimi 8 anni. Servono politiche di più ampio respiro, nella maggioranza serve maggior spirito autocritico”.

Il punto all’odg è stato approvato con 20 voti favorevoli, 11 contrari e 1 astenuto.