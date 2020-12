Carenza personale, Montemagni: “Assicurare che al Campo di Marte non ci siano criticità”

“Per scongiurare possibili e gravi problematiche in termini di assistenza ai pazienti, riteniamo sia fondamentale, ancor prima che la struttura sanitaria lucchese del Campo di Marte diventi operativa, avere chiare assicurazioni che non ci saranno criticità in merito alla presenza di un adeguato numero di medici, infermieri ed Oss“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, che prosegue: “E’ purtroppo risaputo che ci sia una generale carenza di personale negli ospedali, ci auguriamo, dunque, che non s’ipotizzi un travaso di operatori tra, ad esempio, il San Luca e la predetta unità medica”.

“Per fugare ogni dubbio in merito – conclude la rappresentante della Lega – predisporremo un’interrogazione rivolta all’assessore regionale Bezzini in cui chiederemo quali siano le azioni previste per far sì che, stante, purtroppo, ‘la coperta corta’ a livello di lavoratori del settore, non ci vadano, poi, di mezzo i degenti”.