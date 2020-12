Marchetti: “Abuso edilizio per il fontanello, noi avevamo avvisato”

La procura di Lucca ha concluso l’indagine sul fontanello dell’acqua realizzato in centro ad Altopascio ed è subito polemica.

Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio, punta il dito contro la giunta D’Ambrosio: “Come era facile immaginare, la Procura della Repubblica di Lucca è arrivata alla conclusione delle indagini sul procedimento relativo alla realizzazione di un fontanello nel centro cittadino, per il quale viene contestato il reato di abuso edilizio a carico della giunta municipale altopascese con il sindaco D’Ambrosio, il vice Tosi, gli assessori Sorini, Remaschi, Cagliari e Pellegrini, che poi si è dimesso, insieme a diversi tecnici”.

“Una vicenda surreale – commenta Marchetti -con la giunta che non ha voluto ascoltare nemmeno il mio appello al buonsenso, fatto ben prima che fossero apposti i sigilli, per evidenti motivi tecnici e di opportunità. Indicai diversi mesi prima che la situazione precipitasse piazza Aldo Moro come sede più idonea di un fontanello di quelle caratteristiche, mi fu risposto con la solita arroganza e presunzione, come è poi accaduto nella fase successiva al sequestro”.

“Evidentemente – prosegue Marchetti – avevo ragione e anche il patetico tentativo di dire che sarebbe stato spostato a Spianate era sembrato a tutti la classica chiusura della stalla quando i buoi erano scappati e ben lontani. Oggi, che è ben chiaro dove siano le falsità e le calunnie, possiamo trarre delle conclusioni amare di una vicenda purtroppo emblematica di come sia stato amministrato in questi sciagurati cinque anni il comune di Altopascio”.

Per il consigliere di opposizione è l’occasione per passare all’attacco politicamente: “Decine di promesse non mantenute, una serie di errori amministrativi, lo smantellamento costante e continuo della macchina comunale con conseguente decadimento dei servizi. In questo senso – sostiene – è sufficiente vedere cosa è successo in questi mesi di emergenza sanitaria, con il comune sprangato e la gente indispettita per non avere risposte a richieste o bisogni vari”.

“Che dire poi – aggiunge Marchetti – del ramo dell’inchiesta con le accuse al capo di gabinetto, fra l’altro non laureato e quindi non propriamente tale? Ne emerge un quadro inquietante, se le accuse verranno confermate, arrivando addirittura a minacciare il comandante dei vigili dell’epoca”.