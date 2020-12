Futuro del centrodestra, incontro on line in ricordo di Altero Matteoli

A tre anni dalla scomparsa di Altero Matteoli, quale futuro per il centrodestra in Italia. Oggi (18 dicembre) alle 17,30 si terrà un evento in suo ricordo organizzato dall’associazione Altero Matteoli per la libertà e il bene comune. Lo comunica Marco Martinelli, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Lucca da sempre punto di riferimento sul territorio lucchese del compianto Altero Matteoli, deceduto il 18 dicembre 2017 in un tragico incidente stradale sull’Aurelia mentre si recava a Lucca per la cena degli auguri di Natale.

All’incontro di oggi parteciperanno Franco Bechis, direttore de Il Tempo; Gianmarco Chiocci, direttore Adn Kronos; Paolo Del

Debbio, conduttore televisivo del programma Diritto e Rovescio. Modera il giornalista Luca Collodi.

Sarà un ricordo on line, visto ilperiodo e le limitazioni dovute alla pandemia da Covid, attraverso il sito dell’associazione intitolata ad Altero Matteoli. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Martinelli ha protocollato nei mesi scorsi un atto di indirizzo che impegna il sindaco e la giunta ad attivare tutte le procedure previste per intitolare una strada del comune di Lucca a Altero Matteoli e che sarà oggetto di discussione e approvazione del consiglio comunale di Lucca.

“Matteoli – ricorda Martinelli – è stato un riferimento istituzionale importante per le comunità della provincia di Lucca ed anche negli anni del suo apice politico, non ha mai perso di vista il suo legame con il territorio e in particolare con Lucca”.