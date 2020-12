Ristori, Zucconi (Fdi): “In Toscana riguarderanno solo un’attività su tre”

“I 20 milioni di ristoro previsti dalla Regione Toscana per bar e ristoranti riguarderanno solo un’attività su tre”. A denunciare l’inefficacia della misura è il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

“Sono infatti 20 mila le attività interessate e i fondi, ovvero 2500 euro indistintamente per coloro che ne avranno diritto, basteranno solo per 8mila – spiega Zucconi – È impensabile in un momento come questo fare discriminazioni; sarebbe invece stato opportuno un intervento più omogeneo e strutturale, come hanno fatto ad esempio il Friuli e il Piemonte, che hanno stanziato rispettivamente 4mila e 7500 euro per ogni ristorante o bar. Un contributo che sarà poi uguale per tutti e non terrà conto né del numero dei dipendenti né della grandezza del locale. Insomma, se da un lato per qualcuno sarà una boccata d’ossigeno, per due attività su tre sarà l’ennesima, amara delusione che si somma ad una situazione già fortemente compromessa“.