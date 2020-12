Tre anni dalla morte di Matteoli, Fazzi: “A Lucca solo le briciole”

Nell’anniversario dei tre anni dalla morte del senatore Altero Matteoli non mancano i distinguo. Fra questi c’è la voce dell’ex sindaco Pietro Fazzi.

“Nell’anniversario della tragica scomparsa – dice – credo che ci si possa confrontare sul significato del parlamentare e del ministro per il territorio che gli ha ripetutamente assicurato l’elezione, senza ricorrere a listini o a collegi lontani. Purtroppo, a parte l’amicizia e l’affetto, alla provincia di Lucca che lo elesse e rielesse, ha sempre dato solo le briciole, i contentini, gli spiccioli”.

“Alla sua Livorno, al contrario – prosegue Fazzi – si impegnò a fondo per indirizzare finanziamenti enormi per le infrastrutture viarie e per il porto. Mentre a qualche piccolo comune lucchese arrivavano contributi proporzionalmente rilevanti per quei paesi, ma in assoluto piccolissimi ad altre realtà, come ad esempio l’Isola d’Elba e Orbetello – dove si era fatto eleggere sindaco – le dimensioni dei finanziamenti si misuravano con le decine e le centinaia di milioni”.

“Per questo – conclude – penso che sia opportuno distinguere il ricordo dell’amico da una valutazione serena ma il più possibile fedele alla realtà del politico“.