Martinelli (Fdi): “Imu, il Comune dissangua i proprietari degli immobili”

“Imu: Comune dissangua i proprietari degli immobili mantenendo a livelli massi le aliquote”. Lo ha dichiarato Marco Martinelli, capogruppo di Fratelli d’Italia Lucca, durante la seduta di consiglio comunale di oggi (22 dicembre).

“L’amministrazione Tambellini – ha attaccato Martinelli – non ha minimamente tenuto conto delle difficoltà economiche che stanno affrontando i proprietari di immobili all’interno del quale viene esercita attività d’impresa. E’ una vera e propria beffa poiché si costringe a pagare un’aliquota stellare anche chi non riceve più l’affitto dagli inquilini o chi si è ritrovato con l’immobile vuoto perché l’inquilino non poteva più permettersi di pagare il canone d’affitto”.

“L’ideologia della sinistra – è andato giù duro il capogruppo di Fdi – secondo cui proprietari degli immobili sono persone ricche che vanno spremute come limoni non ha tenuto conto che in tanti casi il reddito da locazione rappresenta invece l’unica fonte di reddito di una famiglia. L’amministrazione Tambellini invece di

lasciare inalterate le aliquote mantenendole colpevolmente ai massimi livelli consentiti dalla legge avrebbe dovuto mettere mano a delle importanti e significative riduzioni dell’Imu che tenessero conto proprio del mancato pagamento dell’affitto da parte dell’esercente messo in ginocchio dalla chiusura forzata della propria attività”.