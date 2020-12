Petrucci (Fdi): “La Regione investa sulla natalità”

“Oltre ad investire per la sanità e l’economia, la Regione deve investire sulla natalità. La Toscana è tra le regioni che ha il tasso di natalità più basso d’Italia e contemporaneamente il tasso di invecchiamento più alto. Pensiamo che si debba investire sulle famiglie che decidono di scommettere sui bambini, come Fratelli d’Italia chiediamo un bonus bebè da 2.000 euro da erogare ad ogni neonato toscano, per i primi tre anni di vita”: è quanto chiede il consigliere regionale Diego Petrucci (Fdi).

“Si tratta – aggiunge Petrucci – di un provvedimento che, complessivamente, costerebbe alle casse regionali meno di 50 milioni di euro, assolutamente sostenibile per il bilancio. Non è vero che non si può fare, dove ho fatto il sindaco l’ho attuato, se si ha come priorità quello di sostenere la natalità si può fare”.