Sinistra con e Lucca per l’ambiente, sinergia in vista delle prossime elezioni comunali

Le delegazioni di Sinistra con e di Lucca per l’Ambiente, nate con la presentazione delle due liste in occasione delle elezioni comunali a Lucca del 2017, si sono incontrate per un confronto politico e programmatico sulla situazione lucchese con l’obiettivo di consolidare e sviluppare uteriormente la collaborazione già in corso tramite il gruppo consiliare di Sinistra con.

Per quanto riguarda i contenuti, è stata dedicata una particolare attenzione alle tematiche animaliste e ambientalistiche con significative condivisioni di obiettivi e di pratiche.

In particolare si è discusso e deciso di lavorare con rinnovato impegno su alcuni temi: dal sostegno alle attività dell’ psservatorio per gli affari animali, alla definizione operativa del divieto di attendamento dei circhi con animali, all’impegno per il più ampio coinvolgimento della città nel progetto europeo In-Habit per migliorare la convivenza uomo-animale.

Sul piano politico, le due associazioni hanno concordato di sollecitare di nuovo sia il sindaco Tambellini sia i partiti ed i soggetti politici della maggioranza per promuovere, ognuno nel proprio ambito di competenza, serrate e periodiche occasioni di confronto sui temi di attualità come sul futuro da costruire per la città.

Intanto Sinistra con e Lucca per l’Ambiente sono impegnate a sviluppare un lavoro congiunto, di elaborazione e di iniziativa amministrativa sui temi di maggior interesse comune, aperto alla partecipazione delle associazioni e delle persone interessate.