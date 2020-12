Strage di Viareggio, la Cgil di Lucca esprime il proprio sostegno ai familiari delle vittime

Il direttivo provinciale della Cgil di Lucca riunitosi oggi (22 dicembre) esprime il proprio sostegno e la propria solidarietà ai familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio: “Sosteniamo il loro impegno costante per tenere viva la memoria e lo sdegno per quella tragedia, oltre al loro impegno per ottenere la giustizia”.

In questo quadro, la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, prevista per l’8 gennaio, “rappresenta il culmine di questa battaglia per la verità”: “Saremo a fianco dei familiari delle vittime – dice il direttivo provinciale della Cgil di Lucca -, nella motivata speranza che i tentativi in atto per scongiurare la speranza del maggior responsabile, materiale e morale di quella tragedia, non raggiungano effetto alcuno”.