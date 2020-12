Torselli e Fantozzi: “Bene più risorse al mondo del volontariato”

“Il mondo del volontariato avrà maggiori risorse regionali grazie ad un ordine del giorno di Fratelli d’Italia che è stato approvato dalla maggioranza del Consiglio regionale. Anche questa importante realtà è stata duramente colpita dalla crisi economica innescata dalla pandemia perché non ha potuto organizzare eventi di raccolta fondi, necessari per finanziare i progetti di solidarietà diffusi nel territorio”. E’ quanto dichiarato da Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e dal vice-capogruppo Vittorio Fantozzi, primo firmatario dell’ordine del giorno.

“L’atto – spiegano Torselli e Fantozzi – impegna il presidente della giunta regionale a individuare forme di intervento a favore del terzo settore, attraverso maggiori interventi a fondo perduto o ulteriori finanziamenti rispetto alle mancate entrate, oppure sgravi sui contributi previdenziali e assistenziali dei dipendenti, rimborsi per spese di affitto di sedi o magazzini o per pubblicazioni istituzionali, e a individuare, assieme al mondo del Volontariato, forme innovative di promozione sociale e di ricerca di risorse finanziarie”.

“In Toscana sono presenti oltre 26mila istituzioni non profit, sono attivi 469mila volontari e sono oltre 46mila i dipendenti di enti non profit. E’ un riconoscimento, da parte di Fratelli d’Italia, del fatto che il mondo del volontariato costituisce un’irrinunciabile risorsa sociale e un’insostituibile produttore di capitale sociale –sottolineano Fantozzi e Torselli -. Attraverso il principio della sussidiarietà, le associazioni suppliscono alla diminuzione delle risorse del welfare pubblico, negli ultimi anni sottoposto a drastici ridimensionamenti, e garantiscono interventi più rapidi rispetto ad alcune distorsioni burocratiche. Inoltre, in tempo di pandemia, il rilievo degli interventi a favore dei soggetti più deboli e svantaggiati diventa ancora più encomiabile, al di là del valore economico degli stessi”.