Si dimette il consigliere Pd Renato Bonturi

Il consigliere Pd Renato Bonturi si dimette – per motivi di lavoro – da consigliere comunale. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Bonturi durante il consiglio comunale di questa sera (29 dicembre): la lettera di dimissioni verrà consegnata ufficialmente nella giornata di dopodomani (31 dicembre).

“È non senza dispiacere che sono a comunicare le mie prossime dimissioni dal ruolo di consigliere comunale – annuncia Bonturi in consiglio comunale -.Un annuncio che onestamente non avrei mai pensato di dover dare, ma che si rende necessario a seguito dei fatti che spiegherò brevemente. In modo del tutto inatteso, il comune di Lucca ha acquisito da un altro ente e scorso una graduatoria di pubblico concorso nella quale il mio nome figurava tra quello degli idonei insieme ad altri. Mi si è dunque prospettata la concreta possibilità di un avvicinamento a casa, a cui da lavoratore pendolare non mi sono sentito di rinunciare pur sapendo di dover rinunciare al ruolo di consigliere. Con qualche rimpianto, annuncio che consegnerò dopodomani la mia lettera di dimissioni”.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questa bella esperienza – prosegue Bonturi – in particolare il sindaco Alessandro Tambellini, che è stato ed è guida autorevole, mai autoritaria, di questa esperienza amministrativa. Un percorso non privo di difficoltà, ma che lascerà una Lucca migliore di come l’ha trovata: più moderna, efficiente, solidale e coesa, in grado di affrontare le difficili sfide del futuro. Sono orgoglioso di aver fatto parte, ed essere stato tra i fondatori di questa esperienza amministrativa”.

Tante le parole di stima da parte di tutto il consiglio comunale, che fa un grande in bocca al lupo per il futuro al consigliere dimissionario. Dispiaciuto il sindaco Alessandro Tambellini: “Posso soltanto esprimere rammarico per le decisioni prese dal consigliere Bonturi, ma capisco tuttavia da cosa sono generate. Con Renato ci conosciamo da molto tempo, ci ha accompagnato in un percorso lungo tra tanto lavoro, impegno e tante soddisfazioni. Con rammarico sono presente alla seduta di stasera, pur capendo la scelta di vita di Renato. Capisco benissimo le sue dimissioni, ma c’è un grande dispiacere perché non farà più parte della nostra assise. Sarà sostituito da una persona validissima (Alessia Angelini, ndr), tuttavia, in forza della lunga amicizia che ci ha unito, lo saluto con affetto e con un po’ di rammarico. Perdiamo un punto di riferimento: ringrazio Renato per tutto quello che ha fatto in questi anni”.