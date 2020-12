Viareggio, Tofanelli e Dondolini: “Riduzione Tari per le categorie più colpite dalla crisi”

Nel consiglio comunale di martedì scorso (29 dicembre), abbiamo fatto appello al sindaco Del Ghingaro affinché si facesse artefice di una riduzione della Tari nei confronti delle categorie più segnate dalla crisi Covid, quali turismo, ristorazione, bar e correlati”, lo affermano i consiglieri Carlalberto Tofanelli e Marco Dondolini (FdI).

“Abbiamo altresì segnalato – continuano – che si ponesse attenzione al quel tessuto commerciale rappresentato dai negozi di vicinato, quali frutta e verdura, alimentari, fioristi, pescherie, che con la loro presenza nei quartieri costituiscono capisaldi di sicurezza e di socialità per il territorio. Paradossalmente queste attività pagano una tariffa al metro quadro più alta 3,5 volte di quella che paga un supermer”cato. Quindi poste a confronto ci troviamo davanti ad una impietosa verità: gettito totale Tari supermercati più ipermercati: 580 mila a fronte di una superficie di 44 mila metri quadri; gettito totale piccole attività 280mila euro a fronte di una superficie di 6mila e 900 metri quadri”.

“I numeri parlano chiaro ed è evidente come le piccole attività siano penalizzate non solo dalla forza della grande distribuzione ma anche nella tassazione locale, dove invece dovrebbero trovare un incentivo. Dovremo sempre più riflettere che destino dare ai nostri quartieri, alle strade del commercio cittadino perché di questo passo arriveremo ad una desertificazione, il volto delle città e così dei quartieri si farà sempre più spettrale. La politica deve essere più coraggiosa, intraprendere e promuovere progetti di vita per tenere vivi i nostri luoghi dove abitiamo, dove ci incontriamo, dove si svolge gran parte della dimensione umana”, concludono i consiglieri.