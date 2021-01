Cambiamo!: “Blackout in Garfagnana, faremo un’interrogazione parlamentare”

Neve e blackout in Garfagnana e molte altre zone montane, interviene anche il comitato provinciale di Cambiamo!.



“Esprimiamo vicinanza a tutta la popolazione interessata da questo importante blackout – ha dichiarato Simone Simonini responsabile provinciale – Purtroppo non possiamo esimerci da questa situazione di grave disagio territoriale, che da oltre trentasei ore sta interessando molti Comuni. Non è concepibile rimanere senza energia elettrica per un periodo così lungo a fronte di una nevicata importante ma non straordinaria visto il periodo. Riteniamo che il problema abbia un nome preciso, la prevenzione sulle manutenzioni delle linee elettriche, dove anche l’incuria territoriale da sicuramente il suo importante contributo”.

“Noi di Cambiamo! – conclude Simonini – siamo vicini a tutte le famiglie, gli anziani in difficoltà, i bambini rimasti senza riscaldamento in questi giorni che hanno trasformato la festività familiare in angoscia e agonia anche in virtù del blocco sugli spostamenti. Si poteva fare di più? Noi riteniamo di sì, e per questo tramite i nostri rappresentanti a Roma chiederemo un’apposita interrogazione parlamentare per capire se vi siano specifiche responsabilità al fine che tali situazioni non accadano più. Dalla nostra critica sono esenti i molti dipendenti che in queste ore stanno incessantemente lavorando per riportare la situazione alla normalità”.