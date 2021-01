Neve in Garfagnana, Lega: “È il momento di alleviare i disagi, non delle polemiche”

“In un difficile momento determinato dalle avverse condizioni meteo di questi giorni siamo particolarmente vicini alla popolazione che, stante le abbondanti nevicate di questi giorni, è alle prese, purtroppo, con svariati disagi”. Lo affermano Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale della Lega e commissario della sezione Mediavalle e Garfagnana.

“Siamo, ovviamente, disponibili – proseguono gli esponenti leghisti – unitamente ai nostri militanti e sostenitori ad aiutare concretamente i cittadini, auspicando che si torni alla normalità nel minor tempo possibile. Pieno sostegno, dunque, alle istituzioni impegnate per fronteggiare l’emergenza ed un ringraziamento particolare alle asssociazioni di volontariato, il cui supporto è sempre molto prezioso in casi come questi”.

“Non è tempo, quindi, di polemizzare o trovare eventuali colpevoli – sottolineano i rappresentanti della Lega – ma di fare il massimo per alleviare i disagi; certo, se ci sono state delle mancanze, è giusto, che chi di dovere si assuma ogni responsabilità. Le nostre zone sono morfologicamente molto varie ed eventi di questo tipo sono sicuramente penalizzanti, specialmente per gli anziani, la cui normale vita quotidiana, è stata improvvisamente impedita da questa ondata di maltempo”.

“Come Lega – concludono Elisa Montemagni e Luigi Pellegrinotti – ribadiamo, dunque, la nostra totale disponibilità a supportare la collettività, confidando, nel contempo, che tali criticità possano essere, in futuro, attenuate da mirati interventi sul territorio”