Neve in Garfagnana e Mediavalle, Zucconi (FdI): “Situazione insostenibile”

“La situazione in Garfagnana e Valle del Serchio è assolutamente insostenibile: non è concepibile infatti lasciare intere famiglie senza luce, né telefono per giorni interi, con temperature sotto zero e abitazioni spesso isolate e lontane dai centri abitati”. Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia annunciando che presenterà un’interrogazione parlamentare affinché si faccia chiarezza sulla responsabilità della situazione.

“I dati sono allarmanti: alle ore 22 di ieri sera, come ci riferisce il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, erano senza corrente elettrica, fra montagna pistoiese e provincia di Lucca, oltre 8000 famiglie, alle quali era stato assicurato che entro le ore 20 la corrente sarebbe stata riattivata. Stamani – incalza l’onorevole – più di 7mila famiglie nella provincia di Lucca risultavano ancora senza corrente elettrica”.

“Un disagio inammissibile – afferma – che come ci riferiscono anche i nostri amministratori Roberto Tamagnini e Giovanni Battista Santini, è iniziato il 31 dicembre e si è protratto fino al 3 gennaio, che poi si è ripresentato nuovamente in questi giorni, in una zona nella quale è presente un sistema di ben 17 bacini idroelettrici di Enel, che producono una ingente quantità di energia. Basti pensare che solo a Gallicano si producono 90 milioni di kw che coprono l’esigenza di circa 30 mila famiglie, per non parlare della Diga di Vagli, che con i suoi 100 milioni di kw l’anno è il bacino idroelettrico più grande di tutta la Toscana”.

“In questa situazione di grave emergenza, Enel ha fatto arrivare tecnici anche da fuori provincia, ma risultano assolutamente insufficienti per risolvere tutti i casi segnalati. Il problema di fondo è sicuramente che a suo tempo le linee minoritarie non sono state pulite, provocando alla prima nevicata un caos totale. È impensabile che in montagna migliaia di famiglie debbano restare giorni e giorni senza luce per una, seppur cospicua, caduta di neve – dice Zucconi -. Nella Valle del Serchio Enel è attiva da oltre un secolo, questa non sarà certamente la prima nevicata: come si possono avere nel 2021 disagi così lunghi e protratti? E’ evidente che qualcosa non sta funzionando e che c’è stato un minor investimento di Enel nei siti produttivi della zona. Ci si attivi quanto prima per riportare la situazione alla normalità e chi ha sbagliato si assuma la responsabilità per i danni e i disagi provocati”.

“Presenterò, a nome di Fratelli d’Italia – conclude il deputato – un’interrogazione parlamentare urgente e mi attiverò presso i responsabili Enel regionali chiedendo di fare chiarezza sulle responsabilità di questa situazione assurda a cui si deve porre subito rimedio“.