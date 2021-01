Saldi, Zucconi a fianco di Torselli e Nucci: “Anticiparli, i commercianti devono smaltire l’invenduto”

Sui saldi in Toscana l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi la pensa comeFrancesco Torselli e Paola Nucci e chiede di anticiparli

“Concordo in pieno con le parole del capogruppo FdI in Regione Toscana quando sostiene che la decisione della giunta Giani di posticipare i saldi al 30 gennaio uccide il commercio toscano e appoggio in pieno la sua richiesta di chiedere a Pd e Italia Viva di ripensarci , di ritirare la determina prima che sia troppo tardi e firmare già oggi una delibera che anticipi i saldi quanto prima”.

“Non sappiamo cosa succederà nelle prossime settimane – affermano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – ma abbiamo la certezza, considerando il trend del numero di nuovi positivi quotidiani, che la Toscana sarà in zona gialla per due giorni e poi almeno una settimana a partire dall’11 gennaio. Questa finestra deve essere sfruttata il più possibile: è un momento cruciale per i commercianti toscani al fine di smaltire tutto l’invenduto della stagione invernale”.