Consani e Torrini: “Chi era alla festa in piazza ora faccia il tampone”

“Non ci limitiamo a condannare quello che è successo a Porta dei Borghi, oltre ai pleonasmi e alla ricerca di responsabilità, invitiamo l’amministrazione a farsi parte diligente affinchè chi si fosse trovato nei pressi di porta dei borghi si rechi senza indugio a sottoporsi al test”. E’ quello che invitano a fare i consiglieri comunali Cristina Consani ed Enrico Torrini in riferimento alla festa in piazza.

“Tale comportamento – prosegue la nota – deve essere attuato senza indugio attraverso l’attivazione di uno specifico canale e che si svolga sotto l’egida del Comune di Lucca, in modo che tutti possano recarsi a fare il tampone senza timori di ripercussioni. Questo comportamento consentirà di arginare sin da subito eventuali focolai e di monitorare l’evoluzione del virus in una situazione come quella che si è verificata la sera dell’8 gennaio”.