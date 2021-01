Strage Viareggio, solidarietà dal Consiglio di Lucca ai familiari delle vittime dopo la sentenza di Cassazione

Il consiglio comunale di Lucca, nella sua interezza, ha voluto esprimere all’associazione Il Mondo che Vorrei la totale ed assoluta solidarietà e vicinanza, umana e istituzionale, “in questo momento buio di rabbia, di tristezza e delusione”.

“Abbiamo ascoltato – si legge in una nota – il presidente Marco Piagentini usare parole accorate e raccontare le sensazioni alla lettura del dispositivo della Corte di Cassazione che, dopo oltre 11 anni, dichiara prescritti i reati di omicidio colposo per la morte di 32 persone innocenti”.

“Abbiamo però anche sentito l’energia, intatta e forse accresciuta, per andare avanti – si legge ancora – Nella convinzione che quello che l’Associazione fa è a servizio della giustizia, mancata in troppe tragedie italiane, e a favore della prevenzione per evitare il ripetersi di eventi così gravi”.

“Il ricordo delle 32 vittime, continuerà senza sosta – sostiene il consiglio comunale – per dimostrare che Il Mondo che vorrei non è solo un nome ma un programma di azioni, a tutti i livelli, perché mai più nessuno debba vivere il dramma infinito e doloroso com’è quello sofferto da parenti e amici delle vittime. Come consiglio comunale abbiamo confermato anche la nostra totale disponibilità a supporto delle loro iniziative e, nella prossima seduta, si terrà un ricordo delle 32 persone scomparse. Mai più…”