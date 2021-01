Crisi aziendali, Mallegni e Tenerini (FI): “Scenderemo in campo per trovare soluzioni concrete”

“Trovare soluzioni concrete, specchio dei reali bisogni dei cittadini”. E’ con questo obiettivo che Forza Italia scende in campo con una task force regionale composta dal coordinatore Massimo Mallegni, dal capo dipartimenti Chiara Tenerini e dai singoli capi dipartimento competenti per materia per far fronte alle crisi aziendali che stanno mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro.

“La Toscana sta affrontando quasi quaranta grandi crisi aziendali che coinvolgono, a conti fatti, 14 mila posti di lavoro a rischio. A queste grandi aziende si aggiungono le difficoltà delle piccole realtà imprenditoriali del territorio che, per molte delle quali, gli effetti devastanti di questi mesi di pandemia produrrà una conclusione nefasta – spiegano Mallegni e Tenerini -. Purtroppo, e troppo spesso, le chiusure delle piccole e piccolissime imprese non fanno notizia ma sono altrettanto importanti e la loro somma talvolta rappresenta numeri che fanno rabbrividire. Lo Stato e le Regioni guardano solo alle grandi crisi e se ne infischiano delle centinaia di partite iva piccole che chiudono”

“La volontà è quella di interfacciarsi con tutte le grandi realtà produttive della nostra Regione, compreso quelle che hanno attivato unità di crisi regionali e nazionali, e le singole organizzazioni datoriali per le piccole e piccolissime imprese, per comprendere, attraverso un confronto attivo, le grandi difficoltà che stanno vivendo – vanno avanti gli esponenti di Forza Italia -. L’ obiettivo è quello di trovare soluzioni concrete che siano reale espressione dei bisogni e delle necessità dei nostri interlocutori. La ‘politica del Fare’ è la nostra cifra distintiva, per essere sempre più costruttivi nelle soluzioni ai grandi e piccoli problemi che affliggono i nostri territori e le nostre imprese. Salvaguardare la produttività significa tutelare posti di lavoro, indotti collaterali e soprattutto mantenere la tenuta sociale delle nostre comunità”.

“Il nostro territorio è a vocazione turistica, commerciale e industriale, composto soprattutto da piccole e medie imprese. Confindustria, Confartigianato e tutte le altre associazioni di categoria sono ferme sulla stessa posizione: ‘lo scenario economico e sociale rischia di essere molto più complicato del marzo scorso’. Con grande senso di responsabilità continueremo a lavorare in questa direzione, per offrire una politica attenta, concreta e competente – concludono gli esponenti di Forza Italia -. Noi lavoriamo così e non possiamo quindi rischiare che queste situazioni diventino ingestibili, dobbiamo andare incontro alle esigenze delle imprese e dei territori aiutando ad affrontare questo momento economico critico, non possiamo abbandonarle all’ approssimazione e all’ inadeguatezza di questo Governo regionale e nazionale”.