Crisi di governo, Menesini: “Manovre di palazzo, fase triste da superare in fretta”

Crisi di governo, il presidente della Provincia e sindaco di Capannori, Luca Menesini, non ci sta. “Ancora una volta sembra che nei palazzi romani non conoscano quali sono i veri problemi degli italiani – commenta poco dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi che ha annunciato le dimissioni delle due ministre e di un sottosegretario – I cittadini hanno bisogno di un governo in prima linea nella lotta al Covid, che lavori ai ristori per lavoratori e imprese per superare la fase emergenziale e che allo stesso tempo lavori alla costruzione dell’Italia post-Covid visto che – grazie ai fondi europei – i soldi per farlo ci sono”.

“Ci vuole meno politica di palazzo e più politica per le persone – conclude – Mi auguro che questa triste fase sia superata velocemente e che si torni a parlare di cose reali”.