Crisi di governo, Tambellini: “Politica ridicola e tragica come colui che sta provocando questa situazione”

“Nel mezzo della più grave emergenza dopo la Seconda guerra mondiale, la politica nazionale è impegnata nelle stanche liturgie di una crisi di governo incomprensibile per i cittadini”. Così il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini dopo lo strappo di Italia Viva.

“Un gioco d’azzardo dai rischi altissimi – dice – che marca un solco ancora più profondo fra il paese reale, fra vere urgenze, sacrifici, uomini e donne che lottano e lavorano per riconquistare la normalità e una politica che discredita sé stessa, fra tattica e opportunismi. Abbattere un governo che deve lavorare nell’emergenza non ha senso”.

“Il rischio è di una crisi senza soluzione – conclude – è alimentare ancora di più la sfiducia e la rassegnazione, ma peggio di aprire le porte ai populismi e ai demagoghi ancora peggiori di quelli che già stanno dilagando in tutti i paesi occidentali, spargitori di paure e di falsità, nemici della democrazia, aggregatori di rabbia e della disperazione. Questa politica che non pensa alle immense difficoltà che dovremo affrontare fra pochi mesi è ridicola e tragica come colui che sta provocando la crisi“