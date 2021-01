Incertezza sul ‘colore’ della Toscana nel weekend. Mercanti: “Imbarazzante”

Lucca zona gialla anche nel weekend? Ancora non si sa. Si attende il nuovo decreto per capirlo ma intanto la consigliera regionale Valentina Mercanti, già assessora alle attività produttive del Comune di Lucca, stigmatizza la situazione.

“È venerdì – dice – e ancora non sappiamo con certezza se sabato e domenica saremo gialli e se le attività potranno stare aperte. È doloroso e imbarazzante non poter dare risposte e sicurezze a tutte le persone che mi cercano per sapere se possono o meno lavorare. E qui non c’entra la crisi di governo, purtroppo quello del testo all’ultimo minuto, è ormai un metodo consolidato”.

“Non ci siamo – commenta – I cittadini stanno facendo sacrifici enormi, ci vuole rispetto. Per aprire un’attività serve programmazione, non si può improvvisare. Spero che qualsiasi sarà il nuovo governo, questo sia il primo cambiamento all’ordine del giorno perché il metodo è anche sostanza”.