Legge contro la propaganda fascista e nazista, si può firmare alla sede di Sinistra con

Un’opportunità in più per firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. La fornisce l’associazione Sinistra con, che domattina (16 gennaio), dalle 10 alle 12, apre – naturalmente in sicurezza – la propria sede, per raccogliere le sottoscrizioni dei cittadini interessati all’iniziativa.

La sede dell’associazione è a San Vito, in via Vecchia Pesciatina 1076. La raccolta delle firme proseguirà tutti i sabato mattina di gennaio. “Aderiamo all’iniziativa partita da Sant’Anna di Stazzema – sottolinea l’associazione – e chiediamo a tutti i cittadini di partecipare a questo strumento di democrazia diretta, per dire insieme “mai più fascismi””.

Oltre all’iniziativa promossa da Sinistra con, i cittadini possono proseguire naturalmente a firmare, tutti i giorni, negli Urp dei Comuni.