Europa Verde invita a firmare l’appello di Uniti per la Manifattura

Ex manifattura, prende posizione anche Europa Verde Lucca.

“A Lucca – si legge in una nota – si sta consumando sotto gli occhi di tutti un tentativo di intervento speculativo ai danni della comunità. Un intervento che prevede la trasformazione della ex manifattura tabacchi in appartamenti residenziali di lusso, buttando alle ortiche i vincoli della Soprintendenza e non tenendo conto della comunità locale che non è stata minimamente coinvolta in questo processo”.

“Siamo dalla parte dei cittadini e dei comitati, invitiamo tutti a firmare l’appello del comitato Uniti per la Manifattura – chiosa Eros Tetti di Europa Verde – Lucca ha tutte le caratteristiche per diventare la città sostenibile del futuro, dobbiamo lavorare a questo. Basta con i progetti colata di cemento come i quartieri social di San Concordio e i progetti inutili come quello proposto per la Manifattura, dobbiamo ripartire dalla storia e dall’identità della città per tracciare il suo futuro”. Davanti a noi abbiamo molte sfide da affrontare: in primis l’uscita dalla crisi post covid e la devastante crisi climatica, una sfida che riguarda tutti noi e le generazioni future.

“Siamo già in enorme ritardo nella lotta alla crisi climatica – aggiunge Luca Fidia Pardini, di Europa Verde – ed è necessario che ogni progetto o attività futura, in ogni ambito, sia basata sul rispetto dell’ecosistema e anzi sul recupero di un rapporto positivo e proficuo con esso. Anche la cosiddetta rigenerazione urbana deve essere basata su questo e sull’intenzione di progettare spazi che siano realmente utili alla comunità. Tutto il resto sono belle parole, greenwashing e noia”.