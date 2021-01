Montemagni (Lega): “Su case popolari Baccelli impreparato, pronta una mozione in Consiglio”

“Siamo rimasti particolarmente stupiti della palese impreparazione dell’assessore Baccelli che è entrato in rotta di collisione con la sua collega Spinelli, sul delicato tema delle case popolari”. A dirlo è il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Elisa Montemagni.

“Sull’edilizia residenziale pubblica – prosegue il consigliere – in merito, ad esempio, all’ammodernamento degli immobili e la loro successiva assegnazione, occorre pertanto fare attente valutazioni e continuare, dunque, a lavorare seriamente, sapendo però di quello che si tratta, per ottimizzare il tutto. Parimenti non bisogna dimenticare che grazie all’Erp, molte famiglie hanno avuto la possibilità di andare a vivere in una casa confortevole, ritrovando quella giusta ed auspicabile dignità che è fondamentale per ogni essere umano”.

“Proprio per evidenziare e quindi correggere alcune disfunzioni in materia – sottolinea la rappresentante della Lega – predisporremo una specifica mozione in tal senso. Il nostro obiettivo è quello, pertanto, di fornire un apporto costruttivo sulla questione, consapevoli, che, specialmente, in questo drammatico periodo, stante la pandemia, occorra essere particolarmente attenti e reattivi nel soddisfare le naturali e spesso pressanti esigenze abitative dei nostri corregionali”.