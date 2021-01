Palatagliate al freddo, entro giovedì i pezzi di ricambio per l’impianto di riscaldamento

Dovrebbe essere risolto in settimana, comunque prima della gara di recupero in programma giovedì (21 gennaio) contro Broni, il problema all’impianto di riscaldamento del Palatagliate dopo le polemiche per i disagi del weekend.

Ad affermarlo è stato l’assessore allo sport, Stefano Ragghianti, in seno alla commissione politiche formative, cultura e sport su sollecitazione del consigliere Fabio Barsanti: “Il problema all’impianto di riscaldamento e all’acqua calda degli spogliatoi – dice l’assessore – si è verificato a inizio settimana e fra mercoledì e giovedì sembrava che la situazione fosse ritornata a posto dopo un primo intervento. Ma purtroppo così non è stato e sabato ci è stato comunicato il nuovo guasto per cui è necessario un intervento con un cambiamento di pezzi dell’impianto. Abbiamo chiesto i preventivi e nelle prossime ore saranno sostituiti. Pensiamo che la questione si possa risolvere in tempi brevi e comunque entro la gara di giovedì”.

“Nel frattempo – aggiunge – abbiamo cercato di ovviare al disagio mettendo a disposizione gli spogliatoi dell’impianto di atletica al coperto del vicino campo ex Coni. Ma, ovviamente, si è trattata solo di una soluzione di urgenza e non certo definitiva”.