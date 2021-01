Fantozzi (Fdi): “Perini Navi, l’accordo apre uno spiraglio”

“La firma resa nota oggi permette a Perini Navi una continuità industriale nel sito produttivo di Viareggio ripartendo nel modo più veloce e senza apportare alcuna modifica alle concessioni. Stiamo parlando di un polo di attrazione internazionale per la nautica a vela di lusso, simbolo non solo di Viareggio ma anche fetta importante dell’economia toscana e italiana”: lo dice il vice-capogruppo di Fratelli in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, vice-presidente della commissione sviluppo economico.

“Massima attenzione – aggiunge Fantozzi – va data ai posti di lavoro, si tutelino anche tutte le imprese dell’indotto, quel tessuto di maestranze e artigiani che hanno fatto la storia della marineria”.