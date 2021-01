Parcheggio a Palazzo Bertolli, scontro anche in Consiglio sul progetto per l’alienazione

Piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari fino alla centralina idroelettrica al Palazzaccio: sono questi alcuni dei temi trattati nel consiglio comunale di Lucca di questa sera (19 gennaio), in cui non sono mancati i botta e risposta tra maggioranza e opposizione.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in memoria dell’ex presidente della Provincia, Enrico Grabau.

La parola è poi passata all’assesore Giovanni Lemucchi che, come fatto in commissione, ha presentato la programmazione biennale 2021-2022 delle acquisizioni dei beni e dei servizi del comune di Lucca. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato con 20 favorevoli e 2 astenuti.

La parola è poi passata all’assessore Gabriele Bove che ha presentato il terzo punto all’ordine del giorno, il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari 2021-2023.

Sul punto è intervenuto il consigliere Fdi Marco Martinelli, che ha annunciato il proprio voto contrario: “Con il sistema dei parcheggi, così come ha spiegato l’assessore, si va a togliere spazi per la sosta al centro storico. Si tolgono degli spazi che mancano: vanno aumentati, non diminuiti“.

Critico anche il capogruppo di SiAmo Lucca Remo Santini: “La politica dei parcheggi di questa amministrazione non va verso un potenziamento e questa pratica ne è una testimonianza. Servono più posti auto per la città. Il nostro voto sarà contrario”. Anche il consigliere Fabio Barsanti annuncia il proprio voto contrario, Massimiliano Bindocci voterà astenuto.

Dopo un botta e risposta, la pratica è stata approvata con 20 voti favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti.

La discussione si è poi spostata sul piano di classificazione acustica comunale – adozione variante puntuale relativa alla realizzazione dell’impianto idroelettrico ubicato sulla traversa del fiume Serchio in località Palazzaccio, frazione di Sant’Anna. A presentare il punto, come fatto in commissione, è stato l’assessore Francesco Raspini.

Dopo una breve discussione, anche questa pratica è stata approvata con 20 favorevoli e 3 astenuti.