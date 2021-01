Biblioteca statale, Rifondazione e Giovani comunisti: “Firmate la petizione, il suo valore è inestimabile”

“Siamo sconcertati da ciò che sta succedendo riguardo alla Biblioteca statale della nostra città. Chiudere una parte così importante del nostro patrimonio culturale, di cui ci vantiamo tanto nel mondo, è una vergogna, ancora di più se la motivazione è meramente economica”.

Così il gruppo lucchese di Rifondazione Comunista e i Giovani comunisti, che prosegue: “La giunta Tambellini seriamente ritiene che sia più vantaggioso per la città non assumere personale per la biblioteca e menomarsi della ennesima parte del proprio patrimonio artistico-culturale, piuttosto che investire nella struttura e darle la dignità che merita?”

“La biblioteca – scrivono i gruppi – raccoglie nei suoi scaffali il frutto di secoli di attività culturale, artistica e letteraria della nostra città, un patrimonio immenso di storia e testimonianze dal valore inestimabile, basti pensare al Liber divinorum operum di Ildegarda di Bingen, all’edizione di Lucca dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert, alle lettere di Puccini. E tutto questo non può essere ignorato. Queste opere e tutte le altre opere contenute nella biblioteca devono rimanere alla disposizione di tutti. È vero che la Biblioteca statale, è inutile negarlo, versava già da anni in condizioni pessime: un pessimo servizio, spazi angusti e disagevoli, scarsa manutenzione e così via. Ma la soluzione che il Comune attua quando deve occuparsi di immobili pubblici non può essere sempre la solita: chiusura, abbandono a sé stesso o svendita ai privati”.

“Facendo così – spiegano – la attuale giunta ci ha privati e ci priverà sempre di più di parti fondamentali del nostro tessuto culturale, fino a che tutto il patrimonio pubblico della nostra città non sarà completamente privatizzato o in stato di completo degrado. E da questa politica masochista a perderci siamo soltanto noi cittadini. Come sempre. Il Comune non può ostinarsi a non farsi carico delle proprie responsabilità verso il patrimonio artistico-culturale della nostra città. Sicuramente questa è una logica che va molto in voga negli ultimi anni nel nostro paese, ma è una logica di abbruttimento e di autolesionismo contro cui bisogna portare avanti una grande lotta culturale che vada a sovvertirla e a riportare al centro la cultura, la bellezza e soprattutto il benessere e gli interessi di tutti i cittadini”.

“Per questo – concludono i gruppi – come molti altri enti politici e non della nostra città, facciamo appello ai nostri concittadini in modo che ognuno di noi dia il proprio contributo in questa lotta di civiltà e invitiamo tutti a firmare la petizione online presentata dall’associazione culturale Amici del Macchiavelli, dal comitato di Lucca della Società Dante Alighieri e dal centro cultura università Cattolica. Soltanto uniti potremo vincere questa battaglia”.