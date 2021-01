Biblioteca statale, Vizzini (M5s): “Il ministro Franceschini intervenga per evitare la chiusura”

“E’ necessario scongiurare la chiusura della biblioteca statale di Lucca assicurando, entro il mese di aprile, l’arrivo del personale indispensabile a garantire la sua quotidiana apertura e la conservazione del patrimonio librario lì conservato”. E’ questa la richiesta contenuta in un’interrogazione parlamentare rivolta al ministro Franceschini dall’onorevole cinque stelle Gloria Vizzini, membro della commissione cultura, scienza e istruzione della camera.

“Il tema della possibile chiusura è molto sentito tra la cittadinanza e sono state promosse petizioni per evitarla. La causa scatenante del problema deriva da alcuni pensionamenti e dal mancato reintegro delle unità di personale: queste carenze, se non sanate, non permetteranno l’apertura della struttura al pubblico a partire dal prossimo 1 aprile – conclude Vizzini -. La biblioteca dipende per la sua gestione dalla direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, per questo spero che il ministro Franceschini intervenga al più presto per garantire a cittadini, studenti, letterati e studiosi di continuare a beneficiare del suo grande patrimonio librario”.