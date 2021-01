Fiducia al governo Conte, Mallegni non approva: “Disintegreranno il nostro Paese”

Fiducia al governo Conte. A poche ore dal ‘verdetto’ non si fa attendere il commento del senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, che scrive: “Forza Italia non ha mai avuto dubbi nello scegliere da che parte stare e infatti si trova saldamente all’opposizione dal 2018. Non siamo stati noi a far partire la legislatura con il governo Conte e avremmo potuto evitarlo, avremmo potuto restare compatti come centrodestra e chiedere a gran voce delle nuove elezioni subito nel giugno 2018”.

“Così non è andata – prosegue – trovandoci quindi a subire due governi di chi aveva perso le elezioni politiche. E’ evidente che il ‘Conte2’ sia peggiore del primo, in quanto spostato completamente a sinistra e con una visione folle e ormai superata di stato assistenziale e con le mani nell’economia reale. Ma anche il primo governo i suoi danni li ha fatti: dal Decreto dignità, che ha distrutto il mondo del lavoro, a quota 100 e reddito di cittadinanza votati come la salvezza del paese ma che hanno, in realtà, prodotto un mare di fannulloni sul divano, un aumento del lavoro nero e nessun nuovo posto di lavoro. Potrei continuare all’infinito sugli errori del primo governo Conte, come il decreto ‘Spazza corrotti’ che ha ridotto i diritti costituzionali delle persone e cancellato garanzie serie per la libertà individuale, ma in realtà la questione è che questo governo non ha avuto una visione reale delle cose, non concedendo mai investimenti per le infrastrutture e reali contributi per le imprese che ormai, purtroppo, non hanno più prospettive”.

“Adesso – prosegue Mallegni – questi qua che ci governano sono ancora lì e ci resteranno a lungo e continueranno a disintegrare questo nostro grande e capace Paese. In questi anni Forza Italia ha affermato la propria posizione politica, all’inizio forse poco compresa, ma oggi in forte ripresa, dimostrandosi l’unica che ha prodotto atti e provvedimenti concreti diretti esclusivamente allo sviluppo economico e a sostegno delle imprese e delle famiglie italiane. Siamo infatti l’unica forza politica ad aver prodotto un progetto di utilizzo del Recovery fund, sostenendo gli scostamenti di bilancio necessari alla costruzione dei ristori, purtroppo scritti male e utilizzati peggio” prosegue il senatore azzurro”.

“Siamo orgogliosi di non esserci mai mischiati con la gestione Conte&company – spiega il senatore – dimostrando coerenza e responsabilità, tentando ogni giorno di modificare e migliorare i provvedimenti di questa sgangherata maggioranza di un governo ‘zoppo’ . Oggi assistiamo ad uno spettacolo che non ci piace, non certo per i modi in cui si è sviluppata la crisi – che rispecchia i dettami di costituzionale – ma per i contenuti di un’azione di governo lontano dai reali bisogni delle famiglie e delle imprese, che opera senza prospettiva di rilancio del paese” si legge ancora. Forza Italia spera sempre di tornare al cospetto degli italiani, uniti con le forze del centrodestra, per governare finalmente questo meraviglioso Paese ma l’obiettivo dovrà essere migliorato tornando a guidare la coalizione, con l’equilibrio e la competenza necessaria a tutti i livelli per tornare a vincere. Non dimentichiamoci di chi ha ‘apparecchiato e organizzato la cena’ – conclude Mallegni – perché farlo sarebbe non riconoscere la vera storia di questa barbarie di governo”.