“Melania Trump è una escort”, bufera su Alan Friedman

“Melania Trump è una escort“. Sono parole che scandisce in diretta tv a Uno Mattina Alan Friedman e che a Lucca scatenano la polemica. A reagire vibramente è stato, tra i primi, Andrea Colombini, direttore del Puccini e la sua Lucca che ha chiesto con una diretta facebook al sindaco Alessandro Tambellini per disocciarsi dalle parole di Friedman e scusarsi con la moglie dell’ormai ex presidente degli Usa.

In serata arriva anche la condanna del sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari: “Una donna è stata offesa. Si chiama Melania, o forse Carla, Ludovica, Chiara, Marta, Elisabetta o Jessica. Non mi interessa il nome. Succede migliaia di volte al giorno. Succede sempre troppo molto spesso ma non lo veniamo a sapere. Però quando il gesto è evidente va condannato. Non si dice escort a una donna. Non si dice a una moglie di un presidente e non si dice nemmeno alla più umile e semplice delle donne. Non si dice. Chi lo ha detto ha chiesto scusa e questo va molto bene ma è giusto sottolineare che anche con le scuse certi gesti e certe parole rimangono gravi”.