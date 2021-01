Chiude la bolla Covid a Barga, Marcucci: “Grazie a tutto il personale dell’ospedale”

Chiude la bolla covid all’ospedale di Barga, arriva il ringraziamento a tutti gli operatori da parte del senatore Andrea Marcucci.

“Credo sia doveroso un forte ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico dell’ospedale San Francesco di Barga – afferma il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci – I mesi trascorsi come bolla Covid sono stati gestiti con grande professionalità da parte di tutti, erogando in modo ineccepibile un servizio fondamentale per tutta la comunità della Valle del Serchio. Il ritorno alla normalità della struttura dice ancora una volta che ospedali come il San Francesco di Barga, svolgono una funzione essenziale a tutto il sistema sanitario”.