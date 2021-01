“La scuola materna di Castelvecchio di Compito versa in condizioni vergognose“. E’ questa la denuncia del consigliere della Lega Bruno Zappia a seguito della segnalazione del candidato nella stessa lista Tommaso Bartoli.

“La mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria rende la struttura fatiscente e poco invitante per quei genitori che devono scegliere a quale struttura devono iscrivere i propri figli – va avanti Zappia -. L’erba all’entrata è inesistente e manca una siepe perimetrale per tutelare visibilmente i bambini. Ci sono grandi alberi che se cadessero potrebbero causare danni ingenti e vittime innocenti. La via di evacuazione è inutilizzabile. Il vialetto di circa 12 metri risulta estremamente pericoloso. La tinteggiatura è a chiazze. In giardino sono presenti giochi vecchi, logori e sporchi. Suggeriamo all’amministrazione di occuparsi di Capannori dei suoi problemi e dei suoi cittadini”.