Sostegno di Rifondazione Comunista alla mobilitazione per la scuola

Rifondazione Comunista di Lucca appoggia la mobilitazione di oggi (25 gennaio) indetta da Priorità alla Scuola assieme ai Cobas, “per riconquistare al mondo dell’istruzione la funzione costituzionale di garantire a tutti e tutte il diritto allo studio, per la crescita individuale e di tutta la società”.

“La pandemia – dice Rifondazione – ha evidenziato i problemi che denunciamo da anni, per i tagli subiti dal sistema e per le controriforme che hanno provocato degrado nelle scuole e abbandono scolastico, ponendoci agli ultimi posti in Europa per laureati, diplomati e finanziamenti a scuola, università e ricerca. Studenti, genitori e docenti chiedono, in occasione del 25 gennaio, giorno in cui chiudono le iscrizioni al prossimo anno scolastico, la revisione del numero degli alunni per classe, insieme all’incremento dell’organico di docenti e personale Ata, oltre ad altre misure per la sicurezza di chi abita le scuole, a cominciare dai trasporti. Richiedono anche l’investimento finanziario di fondi del Recovery Fund per l’edilizia scolastica e il ripristino delle infermerie in tutte le scuole“.