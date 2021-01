Economia, Fantozzi (FdI): “Infrastrutture indispensabili per il rilancio delle imprese”

“Le infrastrutture sono indispensabili per superare l’emergenza causata dalla pandemia e costruire le basi per il rilancio economico. Serve un veloce cambio di passo superando l’impasse dovuto ai continui ritardi, la ripresa passa dallo sblocco dei cantieri”. Lo dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Ccnsiglio regionale e vicepresidente della commissione sviluppo economico, Vittorio Fantozzi, che appoggia l’appello lanciato da Confartigianato Imprese Toscana.

“La Toscana da anni – sottolinea Fantozzi .- sta pagando un grosso gap infrastrutturale e di competitività. Ci ritroviamo con una Tirrenica da adeguare e mettere in sicurezza, una Due Mari Grosseto-Fano da completare, il sistema aeroportuale da rafforzare, i porti da ampliare e modernizzare. È preoccupante, però, constatare che in Toscana sul Recovery Fund siano previsti, per le infrastrutture, solo gli interventi per il porto di Marina di Carrara e la tramvia di Firenze”.

“Ho in programma incontri con tutte le categorie economiche di Lucca per condividere strategie e lavorare insieme per il territorio – annuncia il consigliere regionale -. Lucca ha bisogno di avere tempi certi per la realizzazione degli assi viari, Altopascio necessita di rendere più fluido il passaggio sulla via Romana, indispensabile il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca. Bisogna, poi, intervenire sulla linea ferroviaria Firenze-Viareggio che assolve al ruolo di collegamento con il sistema dell’alta velocità, mentre l’asse di penetrazione del porto di Viareggio è necessario per collegare il porto con la variante Aurelia e con il casello autostradale”.