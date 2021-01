Panchieri (Pd): “Bene l’accelerata del Comune sulla fondazione per il teatro del Giglio”

Futuro della cultura in città, interviene il segretario del circolo del centro storico del Pd, Roberto Panchieri.

“Ho accolto con grande piacere – dice – il senso della impegnata discussione delle commissioni consiliari sulla situazione complessiva del teatro del Giglio e sugli spunti relativi alla riorganizzazione del sistema cultura nella nostra città. Mi pare molto importante la indicazione del sindaco di verificare la opportunità di costituire una vera e propria fondazione che riunisca i contributi e le energie provenienti dal mondo del credito, della produzione e dell’associazionismo”.

“È una proposta discussa e avanzata al dibattito cittadino due anni or sono dal Circolo centro storico del Pd – ricorda Panchieri – Forse incominciamo ad imboccare la strada giusta. Del resto l’accordo di mesi or sono promosso dall’assessore Ragghianti tra il Comune e le due fondazioni bancarie della città può rappresentare un buon viatico”.

“È ormai il momento di promuovere una discussione ordinata con tutte le realtà interessate al tema – dice il segretario – magari dando un’occhiata ade esperienze maturate in altre realtà cittadine, per verificare la possibilità di un percorso ambizioso e realistico al contempo. Gli anniversari pucciniani sono importanti, possono fungere da stimolo, ma quello che bisogna costruire deve essere solido e stabile. Solo con queste caratteristiche si può pensare che la cultura potrà diventare un volano per l’intera economia di Lucca”.