Bilancio del Comune: 2,5 milioni di entrate previste in meno nel 2021

Approdano per la prima volta in commissione bilancio il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2021. Si tratta dei principali documenti di programmazione, politica e tecnica, dell’ente di Palazzo Orsetti.

Nel Dup, infatti, composto da una parte strategica e da una parte operativa, sono indicati tutti i principali obiettivi della maggioranza che guida la città, accompagnati dalle risorse all’uopo allocate. Il Dup è stato illustrato dall’assessora Chiara Martini che ha sottolineato come, nonostante l’incidenza della pandemia, gli obiettivi dell’amministrazione per il 2020 sono stati per larghissima parte realizzati. Dubbi sono arrivati dal consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Martinelli, che, al di là del tecnicismo del documento, ha chiesto alcune indicazioni concrete sulle scelte politiche dell’amministrazione per l’ultima parte di mandato, a partire, ad esempio, da turismo e ordine pubblico e sicurezza. L’assessora Martini ha elencato obiettivi e missioni sul tema, demandando ad altre sedi un dibattito più approfondito sulle scelte complessive dell’amministrazione. Martinelli, in questo senso, ha chiesto la presenza del sindaco Tambellini a una seduta di commissione prima del voto sul documento.

L’assessore al bilancio e vicesindaco, Giovanni Lemucchi, ha invece elencato i principi di massima del bilancio preventivo 2021-2023. “Un atto che – spiega – arriva un po’ in ritardo rispetto agli anni precedenti, anche se la scadenza è stata prorogata a marzo dalle normative in atto. Il 2020, infatti, ha stravolto tutte le previsioni ma nonostante questo riusciamo a mantenere inalterate le previsioni per il 2021. Abbiamo ovviamente apportato delle rettifiche sui vari ambiti e capitoli in considerazione di oltre 2,5 milioni di euro di minori entrate previste. Riusciremo a coprire queste minori entrate grazie ai ristori del governo e alla possibilità di spostare delle risorse arrivate nel 2020 al 2021, per circa 2.5 milioni di euro”.

“È ovvio – spiega Lemucchi – che in una situazione di questo tipo dobbiamo mettere in conto la possibilità di reintevenire, soprattutto in sede di assestamento di bilancio, per verificare tutta una serie di entrate legate all’andamento della pandemia. Detto questo possiamo segnalare di aver chiuso l’anno con 35 milioni in cassa e di aver liquidato tutti i fornitori alla data del 31 dicembre”.

Le previsioni vedono, come è normale che sia con il perdurare della pandemia, riduzioni in entrata per tassa di soggiorno, ticket bus, parcheggi, multe e pubblicità: “Ma – spiega Lemucchi – sono tutte partitee da tenere attentamente monitorate nella loro evoluzione”.

Il dirigente Lino Paoli entra nel dettaglio del documento e soprattutto della vera novità introdotta nel 2021: “Si tratta della prima volta – dice – che applichiamo alle previsioni il risultato positivo dell’annualità precedente. Complessivamente al Comune di Lucca ha ottenuto dal governo circa 12 milioni di euro, gran parte dei quali è arrivata nell’ultima parte dell’anno, tanto che è stato permesso ai Comuni di fare variazioni di bilancio anche nel mese di dicembre. È inoltre consentito, e questo ha fatto il Comune di Lucca, di utilizzare parte di quelle risorse anche nell’esercizio 2021. L’utilizzo delle quote del fondo del governo sarà sicuramente superiore ai 2,5 milioni di euro indicati nel bilancio di previsione, ma questo ci permetterà di intervenire in un secondo momento”.

Una nota anche sulla possibilità del Comune di aumentare il suo indebitamento: “Al Comune di Lucca l’indebitamento storicamente è molto basso, siamo di poco sopra all’1 per cento e c’è quindi uno spazio molto alto di ricorrere al prestito. Il nostro indebitamente crescerà con tutta probabilità nel prossimo anno, ma in misura tale da non incidere eccessivamente sulla spesa del Comune”.

I conti del Comune, a detta dell’amministrazione, sono solidi anche per superare gli effetti del coronavirus sull’economia, almeno per il 2021. Ma tante sono le incognite. Una riguarda anche i fondi trasferiti dal governo al Comune, come spiega Lemucchi per rispondere a una sollecitazione del consigliere Martinelli: “Alcuni di questi fondi sono stati assegnati in attesa di una rendicontazione che va fatta entro maggio – dice Lemucchi – Spero e credo di non ma non è escluso che sia possibile che qualcosa siamo chiamati a restituire. Per questo abbiamo deciso per un comportamento il più possibile prudente”.

Gli atti, prima dell’approdo in consiglio comunale. saranno analizzati dalla commissione in altre due sedute nella prima metà di febbraio.