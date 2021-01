Rifondazione Comunista: “Una via intitolata a Cossetto? Proposta inopportuna”

Rifondazione Comunista di Lucca esprime sconcerto e disapprovazione per la mozione approvata dal Consiglio Comunale, su proposta di Fabio Barsanti, per l’intitolazione di una via o una piazza alla studentessa istriana Norma Cossetto.

“Nel giorno della memoria in cui si dava la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e alla figlia di Erbnstein, perché tirare in ballo la Cossetto? Perché mischiare vicende così diverse ? Sulle foibe – aggiunge il Pc – e sugli eventi avvenuti sul confine italo-sloveno molto deve essere ancora studiato ed indagato a cominciare dalle atrocità commesse dal regime fascista che si impegnò in una italianizzazione forzata di croati e sloveni. Nel ‘900 abbiamo assistito a innumerevoli eccidi e massacri ma quello organizzato in modo scientifico e sistematico per sopprimere ebrei,comunisti, rom,omosessuali e disabili organizzato da Hitler e dai nazisti non ha paragoni. Le vicende tragiche del confine orientale hanno bisogno di indagini storiche e non vanno sfruttate per operazioni politiche propagandistiche come fa la destra in Italia. Le forze politiche antifasciste che siedono in Consiglio comunale a Lucca facciano autocritica e ammettano di aver agito con superficialità votando una mozione proposta dalla estrema destra con chiari intenti provocatori”.