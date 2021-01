Psi Lucca: “Bene la nuova viabilità per Nave”

Nuova viabilità per Nave, il Psi di Lucca plaude all’intenzione dell’amministrazione comunale che ha presentato il progetto di fattibilità per i nuovi collegamenti con la Sarzanese e plaude “all’operato dell’assessore Celestino Marchini che ha sempre sostenuto la necessità di una risoluzione al traffico nelle zone di Nave, Sant’Angelo e Fagnano, la messa in sicurezza dei cittadini sulla Sarzanese e la problematica dei mezzi pesanti del Sistema Ambiente”.

“Noi assieme ai cittadini siamo stati promotori del progetto – afferma il Psi – e ne auspichiamo a breve i passaggi necessari per l’apertura del cantiere, ringraziamo l’amministrazione per la sensibilità mostrata”.