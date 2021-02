Colucci (Italia Viva): “Bene l’aut aut del sindaco sul condotto pubblico”

Francesco Colucci dei Riformisti per Italia Viva sposa le due ultime decisioni della giunta Tambellini.

“Smentendo chi ci accusa di essere pregiudizialmente contro la giunta Tambellini – scrive – che spesso critichiamo invero per i suoi ritardi e le sue incertezze su molti problemi della città, approviamo due sue recenti decisioni. Condividiamo la denuncia a Regione e Provincia di Lucca per il loro rimpallo sulla responsabilità sul condotto pubblico che, con la sua aumentata portata di acqua, sta mettendo in pericolo le frazioni che attraversa, ma anche il centro storico. L’avvertimento a Regione e Provincia di Lucca, che se il problema non verrà velocemente risolto il Comune interverrà autonomamente con ordinanze e azioni legali per tutelare il patrimonio pubblico e quello dei suoi cittadini ci convince pienamente”.

“Abbiamo altresì apprezzato la decisione di Tambellini di accogliere la proposta di intitolare una strada nel Comune di Lucca, alla studentessa istriana, Norma Cossetto. Una grande figura femminile alla quale il presidente della Repubblica Ciampi, nel 2005, ha conferito la Medaglia d’oro alla memoria come ‘luminosa testimonianza ci coraggio e amor patrio’. Una decisione giusta e coraggiosa che trova nelle appropriate parole del segretario Pd, Panchieri, la pietra tombale di assurde e inaccettabili posizioni vetero-comuniste emerse nel corso del dibattito. Vedere l’Anpi definire la giusta valorizzazione di una medaglia d’oro al valor civile come “… un’operazione di revisionismo storico; con lo scopo di screditare e delegittimare la Resistenza italiana e quella jugoslava….” fa ribrezzo e rivoltare nella tomba anche i veri partigiani, che nulla hanno a che fare con chi li rappresenta ora. Crediamo che dobbiamo iniziare a discutere laicamente sui rapporti delle nostre amministrazioni pubbliche con questa Anpi della provincia di Lucca che ha queste visioni di stampo staliniano”.